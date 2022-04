Diretta Atletico Madrid-Manchester City ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MADRID (SPAGNA) - Dopo l'1-0 dell'andata firmato De Bruyne, Atletico Madrid e Manchester City si affrontano stasera alle ore 21 al Wanda Metropolitano nel ritorno dei quarti di finale di Champions League (esclusiva su Amazon Prime Video). I Citizens nel primo round sono riusciti a buttare giù il muro eretto dai Colchoners grazie a un'invenzione di Foden che ha pescato il belga che, solo davanti a Oblak, è stato glaciale. Stasera, però, la squadra di Simeone, che a Manchester non ha mai tirato in porta, record negativo da quando il Cholo siede sulla panchina degli spagnoli, dovrà fare una partita diversa, cercando di scardinare la retroguardia degli inglesi. La vincente affronterà in semifinale il Real Madrid, uscito vittorioso dal doppio confrontro contro i campioni in carica del Chelsea. Questa sarà la prima trasferta del Manchester City contro l'Atletico Madrid in una competizione europea: i Citizens hanno vinto solo tre delle precedenti 11 trasferte contro squadre spagnole (1N, 7P), tuttavia una di queste è arrivata nell'ultima fuori casa sotto Pep Guardiola (2-1 vs Real Madrid a febbraio 2020).