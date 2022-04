Diretta Liverpool-Benfica ore 21: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LIVERPOOL (Regno Unito) - Forte del 3-1 di Lisbona della settimana scorsa, il Liverpool deve evitare pericolose distrazioni stasera contro il Benfica, nella gara di ritorno dei quarti di finale della Champons League. In palio c'è un posto nella semifinale contro il sorprendente Villarreal di Emery, capace di eliminare sua maestà il Bayern. Il Benfica di Nelson Verissimo però promette battaglia contro i Reds di Jürgen Klopp: "Sabato il Liverpool ha confermato di essere, al pari del City, la migliore squadra al mondo. Ma noi, anche se sfavoriti, vogliamo giocarci le nostre possibilità", le parole alla vigiglia dell'allenatore dei portoghesi. Nessun pareggio negli 11 i precedenti nelle coppe europee tra le due squadre, senza alcun pareggio: 7 vittorie dei Reds e 4 delle Aquile.

Liverpool-Benfica, come vederla in tv e streaming

L'incontro tra Liverpool e Benfica sarà trasmesso in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, con fischio d'inizio alle 21, e in streaming su Now, Mediaset Infinity e attraverso l'app SkyGo.

Liverpool-Benfica, segui il live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Liverpool-Benfica

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Firmino, Luis Diaz. A disposizione: Adrian, Elliott, Thiago Alcantara, Milner, Mané, Gomez, Jones, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Diogo Jota, Origi, Matip. Allenatore: Klopp.

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Goncalves, Weigl, Taarabt, Everton; Gonçalo Ramos, D. Nunez. A disposizione: Svilar, André Almeida, Bernardo, Dias, Lazaro, João Mario, Meite, Morato, Radonjic, Yaremchuk, Seferovic, Araujo. Allenatore: Verissimo.

Arbitro: Gözübüyük (Olanda).

Guardalinee: Van Zuilen e Balder (Olanda).

Quarto uomo: Sidiropoulos (Grecia).

Var: Van Boekel (Olanda).

Avar: Higler (Olanda).