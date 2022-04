Wanda Metropolitano a piena capienza per Atletico-City: il Tas ribalta l'Uefa

MADRID (SPAGNA) - Provare a rimontare lo svantaggio dell'andata per diventare la terza spagnola presente in semifinale di Champions League: questo l'obiettivo dell'Atletico Madrid che avrà al suo fianco tutto il Wanda Metropolitano per tentare l'assalto al Manchester City. Si riparte dall'1-0 inglese firmato Kevin De Bruyne, ma in terra spagnola la formazione di Simeone avrà al suo fianco tutto il popolo colchoneros, con un intero stadio a supportare l'Atleti. Si perchè dopo la sentenza dell'Uefa, legata agli spiacevoli atti discriminatori tenuti dal pubblico biancorosso all'Etihad Stadium, era stato chiuso un settore del Metropolitano, ma il Tas ha ribaltato la situazione. Per la gara di ritorno dunque, lo stadio madrileno sarà a piena capienza: a comunicarlo è proprio l'Atletico Madrid.