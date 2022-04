Atletico, niente rimonta: City in semifinale. Passa anche il Liverpool

Dalla notte totalmente di marca spagnola, con la qualificazione sia del Real Madrid sia del Villarreal, alla seconda serata di Champions League made in England: Liverpool e Manchester City eliminano Benfica e Atletico Madrid e volano in semifinale. Klopp pareggia 3-3 contro i portoghesi e passa in virtù del 3-1 dell'andata, Guardiola invece resiste ai tentativi della squadra del Cholo, in dieci dopo la rissa finale, e porta a casa lo 0-0 dopo dodici minuti di recupero che vale il passaggio del turno. Il City sfiderà il Real di Ancelotti, per i Reds incrocio con il Villarreal: sarà duello Spagna-Inghilterra per un posto in finale.

Niente remuntada: il City elimina l'Atletico C'è Lemar in più nel centrocampo dell'Atletico rispetto all'andata che dà più qualità e coraggio alla manovra, ma la sostanza non cambia molto: è sempre il City a dominare. Il Cholo chiede la solita compattezza difensiva - niente 5-5-0, ma 5-3-2 - e le ripartenze in contropiede, senza scoprirsi troppo per tenersi in partita. Che brivido però al 30', quando il colpo di testa di Gundogan sbatte sul palo. È l'unica, vera occasione da gol di un primo tempo governato dai citizens, ma piuttosto bloccato. L'equilibrio regge anche nella ripresa, solo Griezmann accarezza l'idea del vantaggio con un gran mancino al volo. Guardiola toglie uno spento De Bruyne e inserisce Sterling, Simeone invece prima del 70' si gioca Carrasco, De Paul e Correa, poi per l'assalto finale manda dentro anche il pistolero Suarez. Le occasioni di Cunha e Savic spaventano Guardiola prima della rissa che porta al rosso (doppio giallo) di Felipe. L'Atletico in dieci rischia su un contropiede, Oblak salva su Gundogan e allunga la speranza, spenta definitivamente dal triplice fischio dell'arbitro dopo dodici minuti di recupero. Tabellino Atletico Madrid-Manchester City