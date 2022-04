Rissa in campo e nel tunnel: Atletico-City è un inferno

MADRID (Spagna) - Scene da Far West ieri al Wanda Metropolitano, prima in campo (come dimostrano i 12 minuti di recupero e i 7 cartellini gialli tirati fuori dall'arbitro nel giro di pochi minuti) e poi nel tunnel che conduce verso gli spogliatoi. La tensione era altissima al termine della gara di Champions League tra Atletico Madrid e Manchester City, in particolare tra Savic e Grealish , che già all'andata erano stati protagonisti con tanto di tirata di capelli da parte del difensore dei Colchoneros nei confronti dell'avversario. Il duello tra i due è proseguito anche nella gara di ritorno, sul terreno di gioco e dopo il triplice fischio.

Dall'Inghilterra duro attacco all'Atletico Madrid

Sulla rissa finale sono intervenuti anche alcuni ex calciatori. Rio Ferdinand, ad esempio, ha commentato: "A proposito di calcio, va detto, congratulazioni all'Atletico Madrid che ha fatto giocare il Manchester City come non aveva mai fatto. Li abbiamo visti perdere il ritmo, ma alcune delle cose che sono successe alla fine della partita non sono quelle che vogliamo vedere in una partita di calcio, è stato un comportamento sgradevole da parte dei giocatori dell'Atletico. Dovrebbero vergognarsi delle buffonate che hanno fatto". L'ex difensore inglese ha anche elogiato l'atteggiamento dei giocatori del City di non aver reagito agli attacchi nel tunnel degli spogliatoi: "Meglio che sia finita così, ma è una pantomima. Hai Savic che si comporta da scemo". Gli fa eco Owen Hargreaves, ai Citizens nella stagione 2011-12: "I giocatori del City avevano molta compostezza e classe. La fine è stata una vergogna per l'Atletico. Loro hanno giocato un buon calcio, ma le buffonate finali sono state spazzatura". Infine Joleon Lescott, all'Etihad Stadium dal 2009 al 2014, ha commentato :"Non puoi tollerare quello che è successo negli ultimi 10 minuti. Non è quello che vuoi vedere da due squadre con due allenatori d'élite".

Cerezo replica a Guardiola e difende Simeone

Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, a poche ore dall'eliminazione dei Colchoneros ha commentato la doppia sfida contro il Manchester City ai microfoni di Radio Marca: "È stata una partita che, con un po' di fortuna, ci avrebbe portato in semifinale. Non siamo stati abbastanza fortunati da segnare un gol e acciuffare i tempi supplementari. Siamo una squadra che ha tanta storia perché qualcuno possa offenderci - ha replicato Cerezo rivolgendosi alle critiche di Guardiola ('Nella preistoria, oggi e tra 100.000 anni è difficilissimo attaccare un 5-5-0') - e alla fine si è dimostrato che hanno tutti la loro preistoria. Abbiamo fatto una buona partita, attaccando, e ieri anche il City ha giocato da preistoria, difendendosi e mettendo un muro davanti alla porta per non farci segnare. L'hanno vista tutti. Il City era una squadra completamente difensiva. Nella ripresa hanno tirato una volta in porta. Ieri è stato mostrato che ognuno ha la sua preistoria". Il numero uno del club spagnolo poi tesse le lodi di Diego Simeone: "Nell'aspetto sportivo e umano non può essere criticato. Sa essere al posto giusto in tutte le situazioni. Continuerà con noi, c'è la sua storia, è un vincitore e sarà con noi finché vorrà. Dobbiamo fare i complimenti anche ai nostri tifosi, sono stati fantastici"