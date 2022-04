City, Guardiola come Allegri in Champions: la statistica

Il Manchester City guadagna il pass per la semifinale di Champions League e ora dovrà vedersela contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Ai Citizens, nei quarti di finale contro l'Atletico Madrid, è bastato l'1-0 dell'andata all'Etihad Stadium (rete di De Bruyne), con il match del Wanda Metropolitano che si è chiuso a reti inviolate nonostante gli attacchi dei Colchoneros di Simeone soprattutto nella seconda frazione di gioco. Il muro eretto dagli inglesi ha resistito, così come negli ottavi di finale. Il City, infatti, non subisce gol da quattro partite consecutive nella competizione, dato che la doppia sfida contro lo Sporting Lisbona era terminata con un netto 5-0 all'andata in Portogallo e uno scialbo 0-0 in Inghilterra.