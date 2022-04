Klopp: "La Juve ha sottovalutato il Villarreal, noi non lo faremo"

LIVERPOOL - "Villarreal? Affrontiamo un avversario molto difficile, sono fatti per questa competizione. Forse hanno avuto un po' di vantaggio perché la Juventus e il Bayern Monaco li hanno sottovalutati, ma questo non accadrà con noi specialmente dopo quelle quattro partite. Unai ha dimostrato di avere un piano per ogni risultato". Sono le parole di Jurgen Klopp alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Villarreal , capace di eliminare la Juventus agli ottavi e il Bayern Monaco ai quarti. "È un'ottima squadra che vuole fare la storia - prosegue il tecnico dei Reds -. Vogliono raggiungere la finale per la prima volta. Non penseremo ad altre squadre, abbiamo il Villarreal davanti e ci concentremo su di loro. Ci sarà da soffrire sicuramente, ma possiamo anche noi far soffrire loro".

"Il Villarreal ci prova sempre, è impressionante"

Poi sulle condizioni della sua squadra: "E' un grande momento per il Liverpool, con la rimonta in Premier. Quella che stiamo vivendo è una grande stagione, siamo ancora in corsa su tutti i fronti, ma non abbiamo ancora vinto niente. L'unica sconfitta in casa in Champions è stata contro l'Inter. Da quando sono qui non abbiamo vinto abbastanza. Siamo il Liverpool, dobbiamo lottare. Questa è sempre stata la situazione qui, non è cambiata". Sul paragone con la semifinale contro il Barcellona nel 2019: "Quella sera i blaugrana si erano preparati diversamente dal Villarreal. Se qualcuno crede che le semifinali di Champions League siano facili, si sbaglia di grosso. Il Villarreal ha sempre un piano: se non stanno vincendo ci provano sempre, è impressionante". Infine sui suoi tifosi: "Ci sarà un'atmosfera emozionante, quindi dobbiamo assicurarci di soddisfare i nostri tifosi. Tutti devono essere completamente al top".