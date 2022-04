Villarreal, Emery: "E' il miglior Liverpool mai visto, vogliamo batterli"

LIVERPOOL (Inghilterra) - "Ogni squadra che è in semifinale di Champions League si trova lì perché merita di esserci. Il Liverpool sa che abbiamo una grande presenza europea, che siamo stati in grado di eliminare due grandi squadre come Juventus e Bayern Monaco. Adesso l'effetto sorpresa è svanito, contro il Liverpool sarà ancora più difficile". Il tecnico del Villarreal, Unai Emery, vuole continuare a stupire anche nella semifinale di Champions League che lo attende contro il Liverpool di Klopp. "I Reds sanno che non sarà facile affrontarci, si sentiranno ovviamente i favoriti ma avranno rispetto per noi. Questo è il migliore Liverpool che abbia mai visto. Lo vedo come una motivazione aggiuntiva, provare a battere il miglior Liverpool di sempre".