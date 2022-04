Real Madrid, Ancelotti non ha dubbi: "Benzema è da Pallone d'Oro"

MANCHESTER (Inghilterra) - Dopo la sconfitta per 4-3 in casa del Manchester City, Carlo Ancelotti ha commentato in questo modo la gara del suo Real Madrid ai microfoni di Canale 5: "Poteva anche andare peggio, dipende da come si vedono le cose. È stata una bella partita, tutti i tifosi di calcio hanno visto un bello spettacolo, con tanti gol, tanta qualità e anche tanti errori. A vedere il bicchiere mezzo vuoto, abbiamo iniziato malissimo, poi abbiamo avuto la capacità di rimanere in partita, reagire, fare tre gol e tenere la qualificazione molto aperta. Il nostro stadio ci spingerà". Invece, sulle difficoltà dei 'Blancos' durante le prime battute del match il tecnico italiano si è espresso così: "È difficile dirlo, cerchiamo sempre di iniziare nel modo migliore e facciamo fatica. È difficile dire perché le iniziamo così, allo stesso modo è diffificle dire perché le finiamo così. L'avevamo preparata per difendere meglio, abbiamo sofferto un po' nei duelli individuali e poi con qualche palla tra le linee. Poi abbiamo fatto meglio".