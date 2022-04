City-Real, la stampa inglese: "Incredibile non chiudere un match così"

MANCHESTER (Inghilterra) - Tutta la stampa internazionale è rimasta affascinata dalla sfida colpo su colpo tra Manchester City e Real Madrid nella semifinale d'andata di Champions League. Un match che si è chiuso sul 4-3 in favore della squadra di Guardiola, definito "Just crazy" (semplicemente folle) da L'Equipe e combattutto "milagro a milagro" (miracolo a miracolo) per Marca. Ma anche una "madness" (follia), secondo il Mirror, cui fa eco il resoconto della BBC: "Il Manchester City ha dato vita a una magnifica esibizione, attaccando continuamente la porta del Real Madrid per lunghi periodi. Ma la squadra di Carlo Ancelotti ha continuato a rialzarsi, rimanendo in gioco e garantendosi l'opportunità di giocarsi un'altra finale".

La stampa britannica Il Daily Mail evidenzia la raffica di occasioni create dalla squadra di Guardiola: "I 4 gol segnati sarebbero potuti essere 8 se il City avesse sfruttato le opportunità. Si sono dimostrati più forti, ma non dovevano lasciare il Real Madrid in gioco e non c'è motivo di credere che la stessa frenesia non si possa ripetere al ritorno".