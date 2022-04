Liverpool-Villarreal 2-0: Henderson e Mané stendono Emery

LIVERPOOL - Il Liverpool si conferma come favorita per la finale e supera senza problemi il Villarreal nell'andata della semifinale di Champions League. Ad Anfield finisce 2-0 con il cross di Henderson che innesca l'autogol di Estupinan e il gol di Mané. Reds in totale controllo della gara mentre gli spagnoli non riescono mai a rendersi pericolosi. In vista del ritorno in Spagna Klopp guadagna un vantaggio importante mentre Emery sarà chiamato ad una clamorosa rimonta per accedere in finale.

Liverpool-Villarreal, tabellino e statistiche Palo per Thiago Alcantara, il primo tempo si chiude senza reti Nella splendida cornice di Anfield, Liverpool e Villarreal si sfidano nell'andata della semifinale di Champions League. I Reds hanno raggiunto questo punto della competizione eliminando Inter e Benfica mentre gli spagnoli sono arrivati a sorpresa in semifinale eliminando addirittura Juventus e Bayern Monaco. Klopp punta sl tridente composto da Salah, Mané e Luis Diaz mentre Emery si affida a Lo Celso come falso nove a supporto di Danjuma e Chukwueze. Atmosfera carica ed emozionante con i tifosi inglesi e anche spagnoli che accolgono le due squadre in campo con il coro "You'll never walk alone" e le sciarpe tese al cielo. Dopo una prima fase di studio al 9' arriva la prima occasione della partita con il colpo di testa di Konaté e poi il tiro di Mané su cui è fondamentale l'intervento di Pau Torres. Continuano a spingere i Reds che poco dopo sfiorano ancora il vantaggio ancora con Mané che da ottima posizione su cross di Salah sbaglia il colpo di testa. Pochi secondi dopo riparte ancora il Liverpool, stavolta con Luis Diaz che entra in area e impegna Rulli. In avanti solo i Reds in questa fase, totalmente padroni del campo. Al 27' ci prova Salah ma il suo tiro a giro finisce di poco a lato. Continua a spingere il tridente del Liverpool, creando azioni pericolose a ripetizione. Al 41' ci prova Thiago Alcantara con un tiro potente dalla distanza che centra in pieno il palo. Nonostante le tante occasioni create il primo tempo si chiude senza gol.