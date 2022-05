Liverpool, Klopp alza la guardia: "Con il Villarreal ci sarà da soffrire"

VILLARREAL (SPAGNA) - Vigilia di semifinale di Champions League per il Liverpool di Jürgen Klopp. I Reds, forti del 2-0 dell'andata conquistato ad Anfield vedono, sempre più nitida, la strada che porta alla finalissima di Parigi. Tutti tranne Klopp che mette in guardia i suoi dalla sfida in programma domani sera allo stadio della Ceramica: "Dobbiamo mostrare tutto quello che siamo. Ai massimi livelli", dichiara l'allenatore tedesco in conferenza stampa. Reduce dalla sconfitta di Vitoria-Gasteiz con l'Alavés, il Villarreal può sfruttare il massiccio turnover messo in atto da Emery in campionato per tentare la clamorosa rimonta: "Loro cercheranno di premere in avanti. Sono riusciti a far riposare otto giocatori in campionato. Unai cercherà di adattarsi al nostro stile".