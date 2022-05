Il Liverpool è la prima finalista di Champions: 3-2 in rimonta al Villarreal

VILA-REAL (Spagna) - Dopo il 2-0 di Anfield il Liverpool soffre contro il Villarreal, ma riesce comunque a conquistare la finale di Champions League a distanza di 3 anni dall'ultima volta. Allo stadio della Ceramica la formazione di Klopp va sotto 2-0 nel primo tempo con le reti di Dia e Coquelin, ma nella seconda metà di gara rimonta gli uomini di Emery con le reti di Fabinho, Luis Diaz e Mané. Per Klopp si tratta della terza finale in cinque anni con i 'Reds', la quarta in dieci anni contando anche quella con il Borussia Dortmund, contro il Bayern Monaco, nella stagione 2012-2013.

Villarreal-Liverpool 2-3, tabellino e statistiche Villarreal scatenato: 2-0 al 45' con Dia e Coquelin! Nell'infuocata cornice dello Stadio della Ceramica il Liverpool e il Villarreal si sfidano nella gara di ritorno delle semifinali di Champions League. Klopp si affida al tridente composto da Salah, Mané e Diogo Jota. A centrocampo invece rispetto alla partita d'andata c'è Keita al posto di Henderson. Emery schiera la coppia d'attacco formata da Gerard Moreno e dal senegalese Dia, con Lo Celso e Coquelin esterni di centrocampo del 4-4-2. Sul campo inzuppato dalla pioggia, i padroni di casa premono subito sull'acceleratore e sbloccano il risultato già al 3'. Estupinan si fa perdonare l'autorete di Anfield innescando l'azione del gol: sul cross dell'ecuadoriano Capoue riesce ad arrivare sul pallone in spaccata e con Allison già sbilanciato rende tutto troppo facile a Dia, che segna praticamente a porta vuota. Al 12' Parejo sfiora il 2-0 con un tiro dal limite dell'area che esce di poco a lato, mentre i 'Reds' provano a rendersi pericolosi in contropiede, ma senza riuscire ad impensierire concretamente Rulli. Con il Liverpool ancora stordito dall'immediato svantaggio, il Villarreal continua a dominare il gioco e trova il raddoppio al 41' con Coquelin, che svetta in area su Alexander-Arnold - sul secondo assist della serata di Capoue - e mette il pallone all'incrocio dei pali. Sia per Dia che per il francese si tratta del primo gol in carriera in Champions League.