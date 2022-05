Diretta Real Madrid-Manchester City ore 21: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MADRID (SPAGNA) - Dopo la spettacolare vittoria del City a Manchester (4-3) nella gara di andata, il Real Madrid riceve la squadra di Guardiola per il ritorno della semifinale di Champions League (esclusiva Amazon Prime Video). Blancos e inglesi si giocano un posto nella finale di Parigi contro il Liverpool, che ha superato le semifinali battendo il Villarreal. Ancelotti, nella conferenza stampa della vigilia, ha dichiarato: "Il Real è il re della Champions, la Champions per questo club non è un'ossessione ma una motivazione: siamo vicini alla finale, sarebbe un risultato straordinario e lavoriamo per quello. Non parlerei di rimonta perché sembra di dover andare incontro a qualcosa di straordinario. Vincere contro il City è difficile ma è una eliminatoria aperta, loro hanno un piccolo vantaggio ma noi giochiamo in casa e abbiamo molta fiducia".