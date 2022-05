Real, Ancelotti rivela il suo segreto: "Abbiamo visto un video..."

MADRID (Spagna) - "Non ci credevate eh? Ci credevano in pochi, gli unici erano i giocatori. questo stadio è magico, lo sa il Psg, lo sa il Chelsea e poi l'attaccamento di questi ragazzi a questa maglia è straordinario". Commenta così la conquista della sua quinta finale di Champions League, Carlo Ancelotti, sempre più nella leggenda grazie all'impresa sul Manchester City che permette al tecnico italiano di superare Lippi, Ferguson e Kloop (prossimo avversario a Parigi). Una gara incredibile quella del Bernabeu con l'ennesima impresa stagionale dei Blancos, questa volta a pagare sono i Citizens di Guardiola che non riescono a mantenere il gol di vantaggio dell'andata. Ancelotti, visibilmente emozionato, svela anche un segreto prepartita: "Abbiamo visto un video di tutte le rimonte che abbiamo fatto in questa stagione, che sono otto, che si è concluso con "ne manca una" e l'abbiamo raggiunta".