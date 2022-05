Manchester City flop, Guardiola attonito: "Passeremo giorni brutti"

Madrid (Spagna) - E' senza parole Pep Guardiola dopo la clamorosa eliminazione del Manchester City, che ancora una volta deve dire addio al sogno di conquistare la Champions League, beffato dopo un'incredibile corrida dal Real Madrid. Il tecnico catalano, dilaniato tra i rimpianti dell'Etihad e lo schock degli ultimi minuti dei tempi regolamentari del Bernabeu, non riesce a darsi pace: "Nel primo tempo non abbiamo iniziato bene, ma quando ci siamo riusciti la partita l'abbiamo fatta noi. Nel finale avremmo dovuto giocare un po' con il tempo, avevamo l'opportunità di gestirlo. Non ci sentivamo già in finale, anche se ci eravamo molto vicini. Non stavamo soffrendo... Poi hanno trovato questi due gol, sono capaci di farlo, la storia lo dice e ora affronteranno il Liverpool per una grande finale. Complimenti a loro, noi passeremo giorni brutti".