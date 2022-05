Il Real ribalta il City: la reazione di Aguero, Tevez e Messi

MADRID (Spagna) - Sarà il Real Madrid a giocarsi la finale di Champions League contro il Liverpool. Grazie all'ennesima super rimonta stagionale, gli uomini di Ancelotti ribaltano il City di Guardiola e conquistano un posto a Parigi dove tenteranno di sollevare al cielo il 14° titolo europeo. Una notte magica al Bernabeu per i tifosi madrileni, dopo quelle vissute con Psg e Chelsea; disperazione invece per i fan inglesi e per uno dei più grandi supporters dei Citizens: Sergio Aguero. Il Kun, ingaggiato dalla ESPN per commentare in diretta streaming la semifinale di ritorno tra Real e City, ha ospitato nel suo salotto virtuale anche l'ex Juve Carlos Tevez e insieme hanno raccontato l'incredibile prova di forza del Madrid. Tanto lo stupore del duo argentino alle reti tra il 90' e il 91' firmate Rodrygo che hanno portato il match ai supplementari dove è poi stato decisivo il solito Benzema. "È pazzesco, non si può vincere un'altra partita del genere. Questa è la verità, noi abbiamo giocato a calcio…", ha commentato l'Apache con Aguero che ha risposto leggendo in tempo reale un messaggio Whatsapp inviatogli da Leo Messi: "E dai, smettila di c****ggiare, c******e! Non può essere!". Anche la Pulce, vittima con il suo Psg di una delle altre rimonte stagionali del Real Madrid, è rimasto incredulo davanti a quanto stava vedendo e non ha usato certo mezzi termini per far capire il suo pensiero che è diventato subito virale. Scatenati subito i social che hanno ripreso le reazioni nel video.