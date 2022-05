Premi Uefa 2020-21: la Juve incassa 83 milioni, comanda il Chelsea

VIENNA (Austria) - In occasione del Congresso di Vienna, la Uefa ha reso nota la distribuzione dei premi ai club che hanno preso parte alle competizioni europee 2020-2021. Il Chelsea, vincitore dell'ultima Champions League, ha ottenuto quasi 126 milioni di euro per la scorsa stagione. Il club inglese è in cima alla lista dei premi in denaro pubblicata mercoledì e provenienti da un fondo totale di quasi 1,9 miliardi di euro condiviso dai 32 club della Champions League. Un totale che è salito oltre i 2 miliardi di euro per le due stagioni attuali e per quelle successive. Alle spalle dei 'Blues' di Tuchel si è piazzato il Manchester City, finalista del torneo, che ha ricevuto poco più di 119 milioni di euro. Invece le semifinaliste Real Madrid e Paris Saint-Germain hanno ottenuto ciascuna quasi 110 milioni di euro, unici altri club a guadagnare una somma a nove cifre dalla Uefa. Il totale dei premi ottenuti dal Chelsea è stato di almeno 35 milioni di euro in più rispetto a quelli ottenuti da Barcellona e Juventus, che hanno perso agli ottavi e poi protagonisti del naufragato progetto della Superlega. Il Barça ha guadagnato meno di 85 milioni di euro, la Juventus poco meno di 83. Il premio più basso a un club della Champions League è stato di 18,45 milioni di euro ai campioni di Ungheria del Ferencvaros, che hanno perso cinque delle sei partite della fase a gironi.