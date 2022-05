"Sarà una festa": Ancelotti carica il Real prima della finale di Champions

PARIGI (Francia) - "La verità è che quel che è stato fatto non importa più. Dobbiamo capirlo bene. Siamo tutti per divertirci, che è la cosa più importante nel calcio. Sarà bello, ma anche difficile. Domani, dopo la finale, sarà una festa e saremo tutti felici. E questo è tutto". È il discorso motivazionale di Carlo Ancelotti rivolto ai propri calciatori, catturato dalle telecamere di El Chiringuito durante la rifinitura del Real Madrid a poche ore dalla finale di Champions League contro il Liverpool, in programma alle 21 allo Stade de France di Parigi. Il tecnico italiano dei Blancos ha già vinto la competizione tre volte e ha l'opportunità di diventare il primo nella storia ad alzarne al cielo quattro.