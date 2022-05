Champions League, ecco quanto incasserà la vincente di Liverpool-Real

Liverpool e Real Madrid si sfidano a Parigi per la finale di Champions League . Un match dal valore altissimo. In termini di prestigio ed economici. Gli uomini di Ancelotti, in caso di vittoria, incasserebbero una cifra altissima: 141,5 milioni di euro. Leggermente più bassi gli introiti per gli inglesi, che porterebbero a a casa poco più di 128 milioni . La differenza è tutta nel ranking decennale, che permette al Real di guadagnare 36,4 milioni (la cifra più alta tra tutti i partecipanti), mentre gli uomini di Klopp devono "accontentarsi" di incassare 22,75 milioni di euro.

Quanto guadagnano i due club

Il resto dei soldi incassati è così diviso: il percorso in Champions League ha già portato nelle casse delle società 15,64 milioni di euro come semplice bonus di partecipazione. A questi si aggiungono i soldi guadagnati attraverso i risultati ottenuti nei gironi: 18 milioni per il Liverpool (che ha fatto bottino pieno), 15 per il Real Madrid. Sommando i successivi premi per i turni superati ( ottavi di finale, quarti, semifinali e partecipazione alla finale), si arriva ad una somma molto alta, alla quale si aggiungono i soldi del Market pool e i premi per la vittoria finale e la partecipazione alla Supercoppa Europea (4,5 milioni e 3,5 milioni).