Ancelotti uomo dei record: "Real fantastico, Champions meritata"

PARIGI (FRANCIA) - Prima l'esultanza al gol di Vinicius, poi la festa con i propri calciatori al triplice fischio e poi il sorriso orgoglioso e soddisfatto con cui si presenta ai microfoni dopo la finale di Champions League vinta dal suo Real Madrid contro il Liverpool a Saint-Denis. Un successo che consente a Carlo Ancelotti di diventare il primo allenatore della storia a salire per la quarta volta sul tetto d'Europa: "Non ci posso credere - dice il tecnico italiano -, abbiamo vissuto una stagione fantastica e io sono l'uomo dei record. Non so cosa altro dire...".

"Vittoria meritata" La 14ª coppa del Real Madrid è stata conquistata al termine di "una partita difficile per noi - dice ancora Ancelotti - e nel primo tempo abbiamo sofferto. Ma abbiamo fatto bene tutto ciò che dovevamo, e alla fine credo che la nostra sia una vittoria meritata dopo aver superato Paris Saint-Germain, Chelsea e Manchester City. Non so cosa altro dire, alla fine della scorsa stagione mi è capitata la chance di tornare qui e di vivere una stagione fantastica: è bellissimo, ma del resto anche il Real è un club fantastico".