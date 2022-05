Benzema batte Salah: dopo la Champions vede il Pallone d'Oro

PARIGI (Francia) - Prima la Liga e adesso la Champions League da assoluto protagonista, la stagione 2021-22 per Karim Benzema è quella che in America definirebbero "For the Ages" e adesso il Pallone d'Oro è sempre più vicino. Il francese ha giocato un torneo pazzesco, uomo squadra a 360° e killer spietato sotto porta come testimoniano i numeri: 15 gol in 12 partite, 1.25 di media, 3 su rigore, 3 di testa, 11 di destro, 1 di sinistro e ben 2 triplette consecutive realizzare contro Paris-Saint Germain (ottavi) e Chelsea (quarti di finale). È solo mancato il gol in finale (annullato per fuorigioco) come ciliegina sulla torta in una Champions leggendaria. I Mondiali hanno sempre il loro peso nell'assegnazione del Pallone d'Oro ma l'ex Lione, usando una metafora dal ciclismo, è in fuga solitaria con i titoli vinti in questa stagione staccando prepotentemente i suoi avversari diretti: Mohamed Salah e Sadio Mané del Liverpool, soprattutto l'egiziano in lizza grazie alla conquista della Coppa d'Africa, dell'FA Cup e della Carabao Cup.