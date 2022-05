Marca: "Tocco o giocata? Il gol annullato a Benzema fa discutere"

L'interpretazione sul gol di Benzema

Mettere tutti d'accordo non è semplice, ma il quotidiano spagnolo Marca, attraverso le norme Uefa, ha cercato di fare chiarezza. Bisogna partire da una distinzione: si tratta di semplice tocco o giocata? Quando parliamo dell'azione di un attaccante basta il tocco per decretare il fuorigioco, ma nel caso di un'azione difensiva va fatto un distinguo. In questa circostanza, l'azione di Fabinho è stata interpretata come un tocco per ostacolare l'azione di Valverde e quindi non una giocata che avrebbe annullato tutto e quindi rimesso in posizione regolare Benzema. Marca poi riporta il precedente in finale di Nations League tra Spagna e Francia. In quel caso l'arbitro interpretò il tocco di Eric Garcia come una giocata e il gol di Mbappé, inizialmente in posizione di offside, venne convalidato. Una decisione ritenuta errata da diversi arbitri.