Finale Champions, un comico inglese entra in campo e festeggia con il Real Madrid!

PARIGI - Ancora polemiche sulla sicurezza dello Stade de France per la finale della Champions League tra Real Madrid e Liverpool. Dopo l'inizio della partita, slittato di oltre 30 minuti per il caos che si è scatenato agli ingressi a Saint-Denis, ora c'è la notizia di un finto fotoreporter che è riuscito ad entrare sul terreno di gioco al triplice fischio per festeggiare insieme ai giocatori del Real Madrid. Si tratta del comico inglese Daniel Jarvis, noto come Jarvo69, che ha attraversato indisturbato i corridoi dello stadio prima di unirsi alle troupe e ai cameraman per poi scendere sul terreno di gioco nel finale. Lo youtuber ha pubblicato sui propri account social un video (intitolato "Ho invaso la finale di Champions League") in cui mostra come è riuscito a passare dagli spalti al campo senza problemi e senza mai essere fermato dalla sicurezza. Il comico è riuscito anche ad abbracciare i giocatori che stavano festeggiando la vittoria della Champions League tra cui Vinicius Jr. e Bale.