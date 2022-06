Leonardo squalificato per un turno, Al Khelaifi salvo: la decisione su Real-Psg

NYON (Svizzera) - Arriva il verdetto dell'Uefa dopo il procedimento avviato a seguito del caos scatenato nel post-partita del Bernabeu dal presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi, e dal ds Leonardo. Un turno di squalifica per il brasiliano, ormai ex direttore sportivo del club, mentre si salva il patron del Paris: è questo l'esito arrivato da Nyon. I due dirigenti, in occasione del ritorno degli ottavi di Champions in Spagna, dopo aver subito una clamorosa rimonta dai Blancos di Ancelotti, innescata dal famoso contatto tra Donnarumma e Benzema, andarono nello spogliatoio degli arbitri per protestare furiosamente contro la direzione di gara.