Playoff Champions, pari tra Rangers e Psv. Bodo e Copenaghen di misura

TORINO - Tutto aperto dopo le prime tre gare dei playoff d'andata di Champions League. In Scozia finisce 2-2 il "derby olandese" tra i Rangers di Van Bronckhorst e il PSV di Van Nistelrooy , in Danimarca il Copenaghen batte 2-1 il Trabzonspor , in Norvegia il Bodo si impone 1-0 sulla Dinamo Zagabria .

Pari in Scozia

A Glasgow sono gli ospiti a passare in vantaggio al 37' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con il sinistro sporco di Sangare. Alla rete che sblocca la gara segue la pronta risposta dei padroni di casa, visto che appena tre minuti arriva il pareggio con una splendida azione manovrata costruita sulla destra e concretizzata da Colak su assist perfetto del solito Tavernier. Il sorpasso della squadra di Van Bronckhorst si concretizza al 70', con un errore imperdonabile del portiere degli olandesi Benitez su punizione di Lawrence da 35 metri (senza barriera tanta era la distanza): l'estremo difensore si è fatto scappare il pallone apparentemente innocuo facendolo entrare in porta. Al 78' il Psv di Van Nistelrooy ritrova il meritato pareggio con un gran gol di testa di Obispo su calcio d'angolo di Gakpo. Nel primo tempo, quando il risultato era ancora sullo 0-0, episodio molto dubbio in area di rigore del Psv, con un tocco di mano che né l'arbitro italiano Orsato, né successivamente Irrati al Var hanno considerato decisivo per un penalty.

Successi di misura

Al Copenaghen bastano 9 minuti per andare in vantaggio al Parken Stadium: con il piattone destro in scivolata Claesson chiude sul primo palo un cross tagliato dalla sinistra di Falk. Il 2-0 dei danesi arriva al 49' su calcio d'angolo, quando Lerager arriva in spaccata sul secondo palo dopo una spizzata dell'ex Lazio Denis Vavro. Al 78' la riapre il Trabzonspor con un sinistro da fuori area di Bakasetas, deviato in modo decisivo da Khocholava. In Norvegia invece basta una rete al 37' per consentire al Bodo di uscire con una vittoria: fondamentale un colpo di testa di Pellegrino su cross dalla destra di Mvuka.