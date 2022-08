La Brexit blocca due giocatori del Viborg: per loro niente sfida al West Ham

IL CALCIO DEL POPOLO - Il paradosso, dunque, è che due giocatori che possono liberamente circolare per l'Unione Europea, non possono disputare le coppe europee, perché affrontano una nazione che non fa più parte dell'Europa politica, come d'altra parte la maggioranza dei Paesi affiliati all'Uefa (il conteggio dice: 28 contro 27). Il Viborg ha cercato aiuto nell'Uefa e in una nota ufficiale (riportata da Calcio&Finanza), scrive: «Siamo estremamente dispiaciuti di non essere stati in grado di ottenere i visti per i due giocatori. Abbiamo provato di tutto e siamo stati in stretto contatto con la Federcalcio danese, la Uefa, le due ambasciate e un altro club straniero che si è trovato in una situazione simile. Ma sfortunatamente, questo si è rivelato impossibile, poiché c’è un tempo di elaborazione di diverse settimane e la partita è stata decisa solo una settimana fa». È il calcio del popolo, ma bisogna essere del popolo giusto.