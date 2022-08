Playoff Champions: il Benfica non sbaglia, rimonta Maccabi Haifa

Si chiude il quadro delle gare di andata dei playoff di Champions League. Il Benfica passa sul campo del Dinamo Kiev , gara disputata a Lodz, con un 2-0 che proietta i lusitani verso la fase ai gironi: un risultato confortante in vista del ritorno al Da Luz. Vantaggio leggermente minore invece per il Maccabi Haifa che in un match di sorpassi e controsorpassi riesce ad imporsi per 3-2, davanti al proprio pubblico, sulla Stella Rossa . Pari senza reti tra Qarabag e Viktoria Plzen

Playoff Champions, i risultati

Il Benfica non sbaglia: 2-0 alla Dinamo Kiev

Partenza a razzo dei lusitani che dopo 9' si portano avanti con l'assist di Joao Mario per Gilberto, bravo nel battere a rete. Tsygankov prova a rimettere tutto in equilibrio in due occasioni, ma al 37' è ancora la formazione ospite a passare, questa volta Gonzalo Ramos liberato da David Neres. Nella ripresa gli ucraini provano ad accorciare la distanze, ma gli affondi vengono ben respinti dal portiere del Benfica che mantiene il doppio vantaggio da amministrare in vista della gara di ritorno.

Dinamo Kiev-Benfica, tabellino e statistiche

Il Maccabi Haifa vince 3-2: Stella Rossa ko

Dopo 18' sono gli israeliani a passare con Pierrot, ma prima dell'intervallo i biancorossi sono bravi nel ribaltare il risultato. Al 27' con Pesic e al 40' con Kanga, gli uomini di Stankovic vanno al riposo con il vantaggio. Sembra mettersi bene per i serbi che al ritorno in campo, però, si spengono e con Pierrot prima ( doppietta) e Chery poi i padroni di casa si riportano sopra di uno. Nel finale i serbi non trovano il guizzo: si deciderà tutto al Marakana. Non si fanno del male in Azerbaijan il Qarabag con il Viktoria Plzen con uno 0-0 avaro di emozioni.

Maccabi Haifa-Stella Rossa, tabellino e statistiche

Qarabag-Viktoria Plzen, tabellino e statistiche