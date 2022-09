Salisburgo, Jaissle: "Milan fortissimo, vedremo se soffrirà il nostro pressing"

SALISBURGO (Austria) - " Le aspettative sono elevate , vogliamo giocare come facciamo sempre, ma il Milan è fortissimo. I ragazzi sono molto contenti perché sono emozionati, è strano giocare la Champions League a Salisburgo. Vedremo l'esito della partita e del girone, spesso siamo riusciti a giocare bene. Faremo il massimo che ci è possibile, siamo ottimisti". Così Matthias Jaissle, tecnico del Salisburgo , nella conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Milan . "Vedremo in campo se il Milan soffrirà il nostro pressing, loro hanno grandissima qualità in tutte le fasi del gioco. Ci scontreremo contro un avversario fortissimo, lo ha dimostrato il nostro studio fatto su di loro. Hanno delle performance stabili, per questo sono i campioni d'Italia", ha aggiunto l'allenatore tedesco.

Salisburgo-Milan, Ulmer: "Leao è eccezionale"

Al suo fianco in conferenza Andreas Ulmer, difensore e capitano del Salisburgo: "Rafael Leao è eccezionale, nelle ultime partite lo ha dimostrato, lo abbiamo visto nei video, in cui abbiamo analizzato non solo lui ma anche di tutta la squadra. Sono molto bravi, credo che non si tratti di un singolo giocatore, ma di come giochiamo tutti insieme, come ci aiutiamo l'uno con l'altro. Abbiamo già dimostrato varie volte di divertirci, dobbiamo restare con una mentalità aperta".