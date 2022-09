Psg-Juve, Galtier: "Mi dispiace per Di Maria". Mbappé: "Tutto chiarito con Pogba"

PARIGI (FRANCIA) - "Peccato che Di Maria non possa tornare qui al Parco dei Principi". Così, alla vigilia di Paris Saint-Germain-Juventus, Christophe Galtier commenta il forfait dell'argentino che non è stato convocato per la sfida di Champions League contro i suoi vecchi compagni. "Ha scritto pagine importanti nel Psg - ha sottolineato il tecnico dei parigini - ed è stato sempre un calciatore esemplare. Non posso essere felice per la sua assenza anche se sono sicuro che lo sostituirà sarà altrettanto forte".

La 'replica' ad Allegri Così invece Galtier ha risposto a chi gli chiedeva un parere sulle dichiarazioni del collega Massimiliano Allegri, secondo cui la sfida decisiva per la sua Juve sarà quella contro il Benfica: "È un allenatore che ha molta più esperienza di me in Champions League e ha la malizia tipica degli allenatori italiani, che rispetto molto". Il tecnico francese professa intanto ottimismo: "Ho fiducia nel nostro gioco, votato sempre alla vittoria. Dovremo cercare di creare il maggior numero di pericoli possibile per la difesa della Juve anche se non sarà facile perché sono ben organizzati, soprattutto a livello difensivo, e sono molto forti nelle transizioni, con giocatori di grande qualità, potenti e bravi ad andare in profondità. Pressione? L'ho accettata quando ho deciso di allenare questa squadra e questi giocatori fantastici". Così infine sulla gerarchia tra i pali, con Navas rimasto all'ombra della Tour Eiffel dopo il mancato passaggio al Napoli: "Sono contento delle prestazioni di Donnarumma e per ora non cambio".