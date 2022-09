Diretta Salisburgo-Milan ore 21: dove vederla in tv e in streaming e le probabili formazioni

SALISBURGO (AUSTRIA) - Tornato a vincere in Italia con lo scudetto conquistato nella passata stagione, il Milan vuole tornare grande anche in Europa . Reduci dall'entusiasmante successo nel derby di campionato contro l'Inter, i rossoneri di Stefano Pioli si tuffano sulla Champions League : sarà il campo del Salisburgo a fare da scenografia al debutto nel Gruppo E , completato da Chelsea e Dinamo Zagabria che si sfideranno a loro volta oggi in Croazia. Out Florenzi, Krunic e Rebic nel Diavolo di Stefano Pioli , diversi gli assenti nella formazione di casa guidata dal tedesco Matthias Jaissle .

Salisburgo-Milan, dove vederla in tv e in streaming

Salisburgo-Milan, match valido per la prima giornata del Gruppo E della Champions League, è in programma alle ore 21 alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo e sarà visibile in diretta su Sky 253 e anche in streaming su Now, Mediaset Infinity e sulla piattaforma Sky Go. Sarà inoltre possibile seguire la diretta del match sul nostro sito.