Juve, restringi lo spazio!

Reduce dalla difficile trasferta sul campo della Fiorentina, la Juventus di Massimiliano Allegri dovrà alzare notevolmente il proprio livello di prestazione per far fronte ad un esordio in Champions League che vede i bianconeri di scena a Parigi contro una delle formazioni di punta del torneo.

Il modello Galtier L’arrivo di Christophe Galtier in panchina (e di Luis Campos dietro la scrivania) sembra aver ridato ordine alla squadra parigina, dentro e fuori dal campo, anche se qualche problema è rimasto (vedasi il penalty gate fra Mbappé e Neymar, comunque fatto passare abbastanza in sordina dalla stampa transalpina). Tatticamente il nuovo tecnico ha impostato subito una difesa a tre, rinforzata dal recupero di Sergio Ramos. La scelta di questo allineamento difensivo è funzionale sia al sostegno del trio d’attacco composto da Neymar, Messi e Mbappé, sia a liberare i laterali a tutta fascia. Fra questi, a beneficiare della nuova disposizione è stato soprattutto Hakimi, che ha visto diminuire le incombenze difensive che aveva come quarto di difesa. Da laterale a tutta fascia, l’ex interista sta già dando un contributo importante alla manovra parigina, avendo segnato 2 reti e registrato un dato di 2.02 in termini di expected assist.

La fase offensiva Al di là del valore dei singoli componenti della rosa, è interessante osservare come vada a svilupparsi in fase offensiva il 3-4-2-1 predisposto dall’ex allenatore del Lille. In possesso, infatti, il Psg va ad invadere tutte le zone offensive (ampiezza, rifinitura e profondità) e tutti i canali verticali del campo (fasce esterne, mezzi spazi e zona centrale).

In fase di costruzione è di solito Verratti (93.6% di passaggi precisi) che si abbassa molto per aiutare i tre difensori centrali a far uscire palla da dietro, mentre il suo compagno di reparto può a sua volta avvicinarsi per dare supporto, o restare in posizione un po’ più avanzata per collegare “costruttori” e “invasori” (ossia i giocatori che impostano e quelli che si muovono nel settore di campo più avanzato per ricevere la palla). In zona più avanzate di campo i due centrocampisti e i trequartisti (Neymar e Messi) vanno a formare un quadrilatero allo scopo di agevolare la circolazione della palla e per generare superiorità numerica in zona centrale, con i laterali invece molto alti ed aperti sugli esterni.