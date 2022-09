Champions, esordio choc per il Chelsea. Tutto facile per il Dortmund

TORINO - Esordio da dimenticare per il Chelsea di Tuchel nella fase a gironi di Champions League . I Blues, impegnati nel Gruppo E insieme al Milan , vengono clamorosamente sconfitti in trasferta dalla Dinamo Zagabria per 1-0. Ottimo inizio invece per il Borussia Dortmund di Terzic , che al Signal Iduna Park si impone per 3-0 sul Copenhagen .

Impresa Dinamo Zagabria: Chelsea ko 1-0!

Nel girone del Milan arriva il clamoroso ko del Chelsea. La squadra di Tuchel viene sconfitta di misura in trasferta dalla Dinamo Zagabria. Al Maksimir vincono infatti gli uomini di Cacic 1-0 grazie alla rete di Mislav Orsic, che al 13' si invola da solo in contropiede e batte Kepa capitalizzando al meglio l'assist perfetto di Petkovic. Prestazione decisamente sottotono quella dei Blues nella prima metà di gara, con Tuchel che nel secondo tempo sceglie di inserire subito Ziyech al posto di Azpilicueta. Al 50' arriva finalmente l'1-1 di Aubameyang, ma i festeggiamenti degli inglesi durano giusto qualche secondo, perché il gol del centravanti gabonese viene annullato per fuorigioco. Al 56' invece Ristovski cerca la gloria con un clamoroso tiro dalla distanza riuscendo a impensierire Kepa. Intorno all'86', ecco la grandissima doppia occasione per i Blues per riaprire la partita: prima Reece James colpisce un palo clamoroso, poi Livakovic neutralizza la conclusione a colpo sicuro di Jorginho. Dopo 10' di recupero arriva il fischio finale: inizio da incubo per gli inglesi.

Il Dortmund vola con Reus e Guerreiro

Inizia al meglio il percorso europeo del Borussia Dortmund, che si impone per 3-0 sul Copenhagen al Signal Iduna Park. Gli uomini di Terzic vanno in vantaggio al 35' con Reus, che dall'interno dell'area insacca all'angolino basso di destra su assist meraviglioso di Brandt, e raddoppiano 7 minuti più tardi, al 42', con il giovane Reyna che regala a Guerreiro un pallone solo da spingere in porta. Il primo vero lampo della formazione danese arriva solamente al 47' della ripresa con un bel tentativo di Lerager, sul quale Meyer si fa trovare reattivo. All'83' però arriva il 3-0 di Bellingham a chiudere i conti, su assist di un ispiratissimo Reyna.

