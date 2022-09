Champions, Salisburgo-Milan 1-1: Saelemaekers risponde a Okafor

SALISBURGO - Inizia con un pareggio contro il Salisburgo l'avventura in Champions League del Milan di Pioli . Alla Red Bull Arena, nella prima giornata del gruppo E, finisce 1-1 con le reti di Okafor (28') e Saelemaekers (40'). Partita equilibrata e ad alta intensità, con entrambe le squadre che creano diverse occasioni pericolose. I rossoneri ci provano fino all'ultimo, con Leao che colpisce il palo al 94', ma gli austriaci si difendono bene e finisce dunque in parità. Pioli conquista un punto e ora sfiderà nella prossima partita la Dinamo Zagabria , in testa al girone dopo aver battuto il Chelsea di Tuchel .

Il Milan sfida il Salisburgo alla Red Bull Arena nella prima giornata del girone E di Champions League . I rossoneri, reduci dal successo per 3-2 nel derby contro l'Inter , vogliono iniziare bene in Europa. Classico 4-2-3-1 per Pioli , che rispetto al derby cambia solo Saelemaekers , inserito al posto di Messias , insieme a De Ketelaere e Leao alle spalle di Giroud . Il giovane Salisburgo (23 anni di media) del tecnico tedesco Jaissle risponde con un 4-3-1-2, con in avanti la coppia d'attacco formata da Fernando e Okafor.

Okafor sblocca, Saelemaekers pareggia

Subito brividi in avvio per il Milan: al 2' il Salisburgo sfiora il gol con Capaldo che calcia di poco a lato. I padroni di casa si dimostrano molto aggressivi nei primi minuti, ma i rossoneri prima reagiscono al 9' con Giroud che ruba palla e prova il tiro, murato però da Kohn, e poi crescono in campo iniziando a schiacciare gli austriaci nella loro area di rigore. Il Salisburgo subisce ma all'improvviso trova il gol del vantaggio: al 28' Fernando ruba palla a Bennacer, assist per Okafor che prima supera Kalulu e poi batte Maignan con un diagonale firmando l'1-0. Non molla però il Mila, che si mette subito a caccia del gol del pareggio. Il Salisburgo si difende bene ma al 40' è costretto ad arrendersi alla velocità di Leao, che scatta sulla fascia, si inserisce in area e trova Saelemaekers che calcia subito e porta il punteggio sull'1-1. Primo gol in Champions League per l'esterno belga. Gli austriaci sono anche costretti ad una sostituzione già al 42' per l'infortunio di Solet. Le squadre tornano negli spogliatoi in situazione di parità.

Leao colpisce il palo al 94'!

Stesso copione della fine del primo tempo, con il Milan sempre in avanti che costruisce. Il Salisburgo però infiamma la partita tornando aggressivamente in avanti e sfiorando il gol, con il cross di Kjaergaard al 54' per Fernando che, da posizione ravvicinata, sbaglia e calcia alto. Neanche un minuto dopo ci prova ancora l'attaccante brasiliano ma stavolta para Maignan. Pioli prova le sostituzioni per cambiare la partita: fuori Giroud, Calabria e Bennacer, dentro Origi, Dest e Pobega. Ancora pericoloso il Salisburgo, vicino al gol con Ulmer e Seiwald, ma il Milan reagisce proprio con Pobega che calcia fuori di poco. Entrano anche Brahim Diaz e Messias, che prendono il posto di De Ketelaere e Saelemaekers. Non si ferma la squadra di Pioli che continua a creare occasioni. La migliore arriva all'84': passaggio intelligente di Origi per Brahim Diaz che si ritrova da solo davanti al portiere, Kohn però risponde bene e in uscita blocca il trequartista spagnolo. Squadre stanche nel finale, ma non cala l'intensità. All'88' grande occasione per Sesko, che approfitta di un grosso errore di Theo Hernandez ma calcia a lato, al 91' ci prova invece Origi, murato da Pavlovic. Brividi fino all'ultimo secondo, con il Milan che sfiora la vittoria al 94': destro da fuori di Leao deviato da Bernardo e palla che colpisce il palo. La partita finisce qui, con il Milan che conquista il suo primo punto.