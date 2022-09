Psg, Verratti: "Con la Juve sapevamo di soffrire"

PARIGI (Francia) - Vince il Psg all'esordio battendo per 2-1 la Juve nel primo match del gruppo H di Champions League. Commenta così Marco Verratti il successo sui bianconeri: "Siamo felici di aver ritrovato questa competizione, è sempre qualcosa di diverso. Giocavamo contro una grande squadra e ci aspettavamo di soffrire per prendere i tre punti. Nel secondo tempo abbiamo sofferto ma abbiamo portato a casa i tre punti che è la cosa più importante.Vedere quei tre davanti (Mbappé-Neymar-Messi) è sempre un piacere anche se non ci si abitua mai. Siamo felici di averli". Dai fischi agli applausi, il cammino del Psg è ancora lungo: "Fa parte del calcio, il pubblico ha tutto il dovere di fare quello che vuole. I tifosi fanno andare avanti questo sport e senza di loro il calcio non sarebbe niente. Con il lavoro si può riportare l'entusiasmo tra la gente". Per Verratti non è il Psg la grande favorita per la conquista della Champions: "Di favorita non ce n'è solo una. Ci sono 5-6 squadre tra le favorite, poi è una competizione difficilissima, contano anche i piccoli dettagli e anche un po' di fortuna".