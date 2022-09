Diretta Inter-Bayern Monaco ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Alle ore 21, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, l'Inter sfida il Bayern Monaco nell'esordio stagionale in Champions League. I nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono riscattarsi dopo la sconfitta nel derby di sabato scorso contro il Milan (3-2) e la sfida contro i bavaresi rappresenta un importante banco di prova per misurare la forza, anche mentale, della squadra. Di fronte i tedeschi di Nagelsmann che dopo una partenza col botto in Bundesliga hanno frenato e pareggiato le ultime due. La partita contro il Bayern Monaco non può che far tornare la mente al 22 maggio 2010, quando una doppietta di Milito stese i bavaresi e regalò al popolo nerazzurro la notte più pazza di sempre e un Triplete da sogno. Occhio, però, perché le tre vittorie tedesche contro i nerazzurri sono arrivate tutte fuori casa. L'Inter ha iniziato una stagione di Champions League con una vittoria solo in uno degli ultimi sei tornei quando ha giocato la sua prima partita in casa (3N, 2P), battendo il Tottenham 2-1 nel 2018/19. Non ha trovato il successo nelle ultime tre stagioni, pareggiando contro lo Slavia Praga nel 2019/20 e il Borussia Mönchengladbach nel 2020/21, prima di perdere nella scorsa stagione contro il Real Madrid, vincitore finale.