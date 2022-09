Psg-Juve, arrestate 4 persone per razzismo: virale il video dei "buu"

PARIGI - "4 persone sono state identificate tramite video e poi arrestate ieri sera dalla polizia per pubblica provocazione all'odio razziale all'interno dello stadio, durante la partita di calcio. È aperta un'indagine". È quanto fa sapere la Prefettura di Parigi all'indomani della sfida di Champions League tra Psg e Juventus, terminata 2-1 per i francesi.

Il video virale

Un tifoso del Paris Saint-Germain ha filmato ieri sera - e messo in rete - immagini di tifosi della Juventus al Parco dei Principi che fanno "saluti fascisti e buuu razzisti", secondo quanto riportato da BFM TV, che fa sapere anche che "la Juventus potrebbe decidere di dar seguito a questi incidenti punendo gli individui responsabili di tali gesti". BFM ricorda che proprio "sulla base di un video diffuso sui social network", la società bianconera aveva "identificato l'autore di insulti razzisti nei confronti del portiere francese Mike Maignan. Qualche mese dopo, Maignan aveva purtroppo subito nuovi insulti razzisti in occasione di una trasferta a Cagliari". Non è ancora chiaro però se gli individui filmati siano gli stessi arrestati.