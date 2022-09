Tottenham-Marsiglia, quanta Juve: Conte e Tudor, amici contro

LONDRA (INGHILTERRA) - Tottenham-Marsiglia sarà una sfida in "salsa bianconera" . Saranno infatti tanti gli ex Juve protagonisti del match d'apertura del Gruppo D di Champions League. A partire proprio dai due tecnici: Antonio Conte e Igor Tudor. I due sono grandi amici. Un'amicizia nata ai tempi della loro militanza alla Vecchia Signora avendo condiviso lo spogliatoio, gioie e amarezze dal 1998 al 2004. A tal proposito, il salentino nella conferenza stampa della vigilia ha detto: "È davvero un bravo ragazzo e sono molto felice di vederlo in panchina in un club importante. L'ultima volta che l'ho visto è stato quando era vice allenatore alla Juventus con Andrea Pirlo. È un buon amico. A volte, messaggiamo al telefono. Sta facendo un ottimo lavoro, gli piace lavorare molto e la sua squadra ha le idee molto chiare. Auguro tutto il meglio a lui e al Marsiglia, a parte nelle due partite contro di noi".

È Tudor il segreto del Marsiglia

Tottenham-Marsiglia: "derby Juve"

Ma non è finita qui, perché agli Spurs militano diversi ex Juve: da Kulusevski a Bentancur passando per Romero, difensore che però non ha mai indossato la maglia bianconera in gare ufficiali. E poi quel Fabio Paratici che ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato della Vecchia Signora fino a maggio 2021. Passando ai francesi, il presidente del Marsiglia Pablo Longoria è stato ds dei bianconeri dal 2015 al 2018.