Psg-Juve, Ramos: "Paredes? In campo ucciderei per i compagni"

PARIGI (Francia) - "Sono litigi che nascono in campo e che lì devono restare. Alla fine, ognuno deve difendere i propri interessi. Quando la partita finisce stringi la mano all'avversario e finisce lì, ma in campo devi essere pronto a uccidere per i tuoi compagni di squadra. Non c'è niente di personale con nessuno". Con queste dichiarazioni ai microfoni di Tnt Sports Sergio Ramos ha voluto spegnere ogni polemica dopo l'acceso diverbio di ieri sera con il centrocampista della Juve Leandro Paredes assicurando di non avere alcun problema personale con l'argentino, peraltro suo compagno di squadra al Psg nella passata stagione.