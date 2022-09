Napoli, Spalletti: "Chi veste questa maglia deve sempre giocare così"

NAPOLI - Grazie alla doppietta di Zielinski e ai gol di Anguissa e Simeone , il Napoli ha battuto il Liverpool con un netto 4-1, regalandosi una notte da urlo. Il tecnico Luciano Spalletti , in panchina nonostante l'operazione alla clavicola, è soddisfatto. "E' un risultato importante. Le misure di un risultato vengono sempre prese in base a chi è l'avversario. Affrontare il Liverpool e batterlo così fa notizia e clamore. Ma è stato fondamentale giocare il nostro calcio, dare seguito alle nostre prestazioni per 95 minuti senza farlo a sprazzi. La nostra continuità è stata decisiva", ha dichiarato ai microfoni di Prime Video.

"Non firmo mai per un pareggio alla vigilia"

Alla vigilia il tecnico degli azzurri aveva dichiarato di non accontentarsi di un punto contro il Liverpool. "Non si firma mai per il pareggio. Niente è impossibile quando hai la disponibilità dei tuoi giocatori. Lezione di calcio a Klopp? Niente di tutto questo. Nessuna lezione o presunzione. E' stata una partita bella e sofferta e l'abbiamo vinta con tenacia e cuore. Quando vesti la maglia del Napoli devi sempre fare prestazioni così. Non puoi accontentarti e non puoi pensare di accendere e spegnere l'interruttore". Il problema alla clavicola non gli ha permesso di lasciarsi andare dopo i gol. "Non avrei esultato lo stesso, perchè c'era da tenere i calciatori in allerta. Quando si affrontano partite così, basta un semplice episodio per cambiare tutto".