Napoli-Liverpool, i voti: Anguissa mostruoso, Kvaratskhelia inventa. Spalletti da 10!

MERET 7: Reattivo e attento. Sta limando bene l'intesa con i compagni per i palloni in uscita. Strepitoso riflesso al 16'.

DI LORENZO 7: Sta crescendo tantissimo, legge male però il tiro di Luis Diaz.

RRAHMANI 7.5: Qualche eccesso di fretta nei rinvii e un po' di irruenza. Dettagli.

KIM 7: Fisicità e rapidità nello stretto: mix efficacissimo. OLIVERA 7 Se Salah è un fantasma, molto è per merito suo. Mario Rui (29' st): ng.

ANGUISSA 9: Il primo gol nel Napoli corona una prestazione mostruosa per dedizione e forza. Restituisce il favore dell'assist a Zielinski nella ripresa.

LOBOTKA 7: Presidia la zona con efficacia e senso del dovere: zero fronzoli.

POLITANO 7: Il meno brillante, ma è intelligente nei movimenti. Lozano (12' st) 6: Recuperato.

ZIELINSKI 9: Glaciale sul rigore. Fa ripartire benissimo il Napoli, splendido l'assist per Anguissa. Elmas (29' st) 6: Esordio in Champions, buon inizio.