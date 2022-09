Barcellona, Xavi: “Dembélé? È ai livelli del miglior Neymar”

L'esordio del Barcellona in Champions League contro il Viktoria Plzen, terminato con un secco 5-1, ha decisamente soddisfatto Xavi. Dopo aver sbloccato il match con un colpo di testa di Kessie, Lewandowski è salito in cattedra segnando una tripletta e Ferran Torres ha chiuso i giochi. L'unico gol della squadra ceca è stato segnato da Sykora. Al termine della partita Xavi ha elogiato la squadra, esaltando particolarmente Robert Lewandowski e Ousmane Dembélé: "Robert è insaziabile, migliora la squadra. Oltre a fare la differenza con i gol, ci dà tante soluzioni in attacco. Se non è il migliore, è tra i migliori con Benzema e Halaand. Ma, senza voler confrontare, è ad un livello che è uno spettacolo". Sul francese, l'allenatore blaugrana ha dichiarato: "È felice e questo è importante per me e per il gruppo. Fa la differenza, segna, fa assist, e in generale è in un buon momento. Ho visto pochi giocatori con la sua capacità nell'uno contro uno, è ai livelli del miglior Neymar. Ha sofferto molto durante gli ultimi anni e si merita il momento che sta vivendo".