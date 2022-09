Champions Juve, Benfica da 10 e lode: solo vittorie in gare ufficiali

È un Benfica in rabbiosa ricostruzione, quello che mercoledì prossimo farà visita alla Juventus nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Niente di nuovo, si dirà. Gli “encarnados”, infatti, sono costretti a ricominciare da capo dopo ogni sessione di calciomercato. Questa volta, però, è diverso. E già, perché il presidente Manuel Rui Costa ha fretta di riportare in alto il proprio club che non vince il campionato dal 2019: «Abbiamo deciso di chiudere il bilancio della campagna 21/22 in rosso (-35 milioni, ndr) per dare priorità all'aspetto sportivo e il nostro avvio di stagione è la conferma che abbiamo fatto bene». E, del resto, all'ombra del Da Luz, tre anni di digiuno sono un'eternità: «Non so quante volte mi è stato detto che non vinciamo la Liga da tre anni, ma siamo qui per invertire questa tendenza», ha sottolineato, in più di un'occasione, Roger Schmidt. La scelta di affidare le redini della squadra all'esperto ex allenatore del Psv Eindhoven ha dato subito i suoi frutti: dieci vittorie in altrettanti incontri ufficiali. L'ultima conquistata, martedì scorso contro il Maccabi, nel debutto dei lusitani nella massima competizione europea: «Non sarà facile riuscire ad arrivare fino ai quarti di finale come l'anno scorso, ma ci proveremo». Schmidt è sicuro di potersi giocarsi fino alla fine la qualificazione agli ottavi ed è riuscito a convincere di questo anche i propri ragazzi: «Siamo sulla strada giusta - ha assicurato l'ex interista Joao Mario, uno dei leader delle 'aguias' biancorosse -. Anche la scorsa stagione siamo capitati in un girone di ferro (con Bayern Monaco e Barcellona, ndr). La Champions, del resto, è sempre così. Alla vigilia della partita contro il Maccabi non ci aspettavamo di certo una gara facile. E sarà così anche a Torino o contro il Psg».