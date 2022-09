Champions, Rangers-Napoli posticipata a mercoledì: è ufficiale

La partita tra Rangers e Napoli , in programma per il secondo turno del girone A di Champions League , si giocherà mercoledì alle ore 21 e non martedì sera, come originariamente previsto. Lo ha deciso la Uefa , che ha spiegato la scelta di posticipare l'incontro di 24 ore per ragioni di ordine pubblico legate alla scomparsa della Regina Elisabetta .

Il comunicato della Uefa e del Napoli

"In seguito alle disposizione della Uefa appena comunicata, la gara di Champions League Glasgow Rangers-Napoli prevista per martedì 13 settembre alle ore 21:00 è stata posticipata a Mercoledì 14 settembre alle ore 21:00 CET. Lo slittamento dell'incontro è dovuto alle limitazioni del dipartimento di polizia inglese e all'organizzazione degli eventi in corso per il lutto nazionale in seguito alla morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Si informa che anche il match di Uefa Youth League tra i due club sarà posticipato quindi a Mercoledì 14 settembre alle ore 15:00 CET. La Uefa comunica inoltre che la trasferta è stata vietata dal governo UK ai tifosi ospiti e che pertanto la SSC Napoli provvederà al rimborso dei biglietti acquistati con modalità che saranno comunicate successivamente. La Uefa e il club invitano i propri sostenitori a non recarsi al match in programma, con o senza titolo di accesso, e fa sapere che il settore ospiti sarà chiuso per i sostenitori scozzesi nella partita di ritorno prevista a Napoli il prossimo 26 ottobre". E' il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Uefa e sul sito ufficiale del Napoli.