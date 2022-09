Milan, Pioli: "Var Juve-Salernitana? Evento spiazzante"

MILANO - Alla vigilia della sfida contro la Dinamo Zagabria, valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League, Stefano Pioli torna sul gol annullato a Milik nel finale di Juve-Salernitana. "Quello che è accaduto è un pò spiazzante. Se c'è un problema Var in Italia? Difficile dare una risposta. Come sempre in tutte le problematiche è facile puntare il dito, ma bisogna trovare delle soluzioni e situazioni in cui ci sia più equilibrio". In vista del match contro i croatim Pioli chiede ai suoi giocatori una prestazione di livello. "Se giochiamo come sappiamo, abbiamo buone possibilità di vincere, se scendiamo di livello difficilmente porteremo a casa il risultato, come è accaduto a Reggio Emilia. Dobbiamo giocare al massimo, la squadra sta bene e conosco il minutaggio dei miei giocatori. Recuperiamo Krunic".