Psg, Kimpembe out per infortunio: a rischio la sfida con la Juve

TORINO - Il Paris Saint-Germain e il tecnico Christophe Galtier perdono Presnel Kimpembe per infortunio. Secondo quanto si apprende da una nota ufficiale pubblicata dal club parigino sul proprio sito web il difensore francese ha subito "un infortunio al tendine del ginocchio sinistro e sarà indisponibile per circa 6 settimane". Il club di Nasser Al-Khelaifi ha inoltre comunicato che il giocatore si sottoporrà a nuovi esami medici tra 8 giorni. Il difensore è dunque in forte dubbio per la gara di ritorno di Champions League contro la Juventus, che si terrà all'Allianz Stadium di Torino il 2 novembre.