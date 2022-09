Benfica, Schmidt: "Juve grande squadra, può giocare con più moduli"

"Sarà una gara difficile, la Juve ha qualità ed esperienza. E' una grandissima squadra, in campionato sta facendo fatica ma non la giudichiamo da queste partite. Sappiamo che è perfettamente in grado di giocare ad alto livello in Europa. Non ha vinto a Parigi ma sappiamo che sarà dura. Possiamo giocare una gara di alto livello, faremo il possibile. Non siamo i favoriti ma vogliamo essere coraggiosi e fare del nostro meglio per giocare una buona gara". Sono le parole di Roger Schmidt, tecnico del Benfica, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro la Juve.