Viktoria Plzen-Inter 0-2, il tabellino

PLZEN (Rep. Ceca) - Con un gol per tempo l'Inter di Simone Inzaghi archivia la pratica Viktoria Plzen, nella gara valida per la seconda giornata del gruppo C. Alla Doosan Arena termina (2-0), con le reti di Dzeko e Dumfries. Nerazzurri che conquistano quindi i primi tre punti in Europa.