Napoli, Spalletti sfida i Rangers: "Ibrox mitico, ma i miei giocatori sono pronti"

Spalletti indica la via: "Dovremo comandare il gioco"

Ha le idee chiare il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti sintetizza in maniera perfetta quel che si aspetta dal match e dai suoi: "Sappiamo quel che ci aspetta ad Ibrox, ne ho parlato con i miei giocatori, del coinvolgimento e dell'adrenalina che indirizza le partite su campi del genere. Se tenteremo di sfudarci sullo stesso piano agonistico dei nostri avversari rischiamo di non avere scampo, dovremo invece essere in grado di comandare il gioco e di trasmettere il messaggio 'ora si fa quello che voglio io'. Altrimenti difficilmente ne usciremo indenni".

Solidarietà alla Regina e alla Gran Bretagna

Spalletti analizza nel dettaglio anche i pro e i contro del rinvio di 24 ore della sfida di Glasgow, ma allo stesso tempo si "inchina" idealmente alle motivazioni legare al rinvio: "Il fatto di avere un giorno in più per preparare la partita ci permetteva di avere un allenamento supplementare che sarebbe stato importante in vista del match con il Milan in campionato, ma dall'altro lato ho avuto qualche ora in più per pensare alla miglior formazione da mandare in campo. Alla fine però il posticipo è legato ad un evento molto più importante. Ci stringiamo a tutta la Gran Bretagna e alla Famiglia Reale".