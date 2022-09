Inter, Inzaghi: "Lukaku rientrerà dopo la sosta"

PLZEN (REPUBBLICA CECA) - "Siamo contenti, perché sapevamo che l'avversario sarebbe stato da non sottovalutare. Sappiamo il percorso di tutte le squadre italiane che sono venute qui a Plzen. I ragazzi sono stati bravi, sono rimasti concentrati e ho fatto loro i complimenti nello spogliatoio". Sono le parole in conferenza stampa di Simone Inzaghi , dopo la vittoria in casa del Viktoria Plzen . "Sapevamo che era un calendario complicato - prosegue -, con così tante partite, questa è la terza in sei giorni, la squadra sta crescendo anche a livello di singoli. Ho bisogno di tutti a disposizione, siamo venti giocatori di movimento più tre portieri. Adesso ci manca Lukaku, con lui saremo tutti".

Dzeko e Dumfries regalano i tre punti a Inzaghi: Viktoria Plzen ko

"Bravo Dzeko, Lukaku rientra dopo la sosta"

La prima vittoria in Champions è arrivata anche grazie alla prestazione di Dzeko, con un gol e un assist: "È stato bravo Edin, come tutti i suoi compagni, io ho bisogno di tutti in difesa, a centrocampo e in attacco. Dopo la sosta rientrerà Lukaku e di volta in volta sceglierò la coppia d'attacco che entrerà in campo". Infine sull'esordio di Acerbi: "È stato molto bravo, era l'esordio, non era semplice, è un giocatore che conosco e che ci potrà dare una grande mano. L'importante è che tutti i ragazzi sanno che c'è competizione tra di loro, gliel'ho fatto capire in queste otto partite che ho bisogno di tutti, che ci saranno rotazioni e che tutti saranno coinvolti. Giocando così tanto ho l'esigenza di usare tutti i giocatori. A Udine sarà la quarta partita in dieci giorni, in poco tempo dovrò capire quale sarà la formazione migliore per quella gara".